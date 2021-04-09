Belediye camileri “tertemiz” yapıyor

Çorum Belediyesi, il genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik çalışması başlattı.

Tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Belediye, camileri Ramazan ayı öncesinde temizlemeye başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarımızı, Ramazan ayına sayılı günler kala, daha da detaylandırdık ve yoğunlaştırdık.

Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için her noktayı titizlikle temizliyor ve dezenfekte ediyoruz. Her gün bir camimizi bu şekilde temizleyerek halk sağlığının korunması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.



(Haber Merkezi)

