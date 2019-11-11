“Belediye bütçesi ile ancak rutin giderler karşılanabilir”

Belediye Meclisi toplantısında konuşan Bulut, yapılan incelemeler neticesinde 2020 yılı bütçesinin yatırım yılı olmadığı, sadece belediyenin rutin giderlerinin karşılandığı bir bütçe yılı olduğunun görülebildiğini söyledi. Çorum’un yararına sorunlara çözüm üreten tek bir yatırım olmadığı gibi yatırım harcamalarında önceki yıllara göre çok ciddi bir düşüş tespit edildiğini, gider kalemlerinin 2019 yılı bütçesine göre yüzde 24 arttırıldığını belirten Bulut, 550 milyon borç devralan bir belediyenin, giderlerini azaltmak yerine neden % 24 daha büyüttüğünü anlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Ekonomik krizin derinlemesine yaşandığı şu günlerde 550 milyon borç yükünün altında boğuşan Çorum Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi ve performans programını hazırlarken ileride daha da derinleşeceği düşünülen ekonomik krizin olumsuz etkilerinin gelir ve gider kalemlerine ne ölçüde yansıtıldığının görülmesi gerektiğini belirten Nazik Bulut, “Anket sonuçlarında tespit edilen halkın talepleri karşılık bulamazken, bütün müdürlüklerin giderleri artmıştır. Bütçenin sadece yüzde 25’i yatırımlara, yüzde 32 ‘si personel giderlerine, yüzde 28 ‘i malzeme alımlarına, yüzde 7,2 si faiz giderlerine, yüzde 4,5 ‘i yedek ödeneğe, yüzde 3,3’ü ise cari transferlere ayrılmıştır.

Belediye, alacaklarının yüzde yüzünü tahsil etse bile yapacağı harcamalara yetmeyecek ve bütçeyi gayrimenkul satışıyla denkleştirecektir.

Bütçe gelir kalemleri arasında yer alan gayrimenkul satışı işlemlerinin zaten mali yapısı sıkıntıda olan Çorum Belediyesi’ne geri dönüşü olmayan yeni yükler getireceğinden, CHP grubu olarak biz kredi kullanımı ve gayrimenkul satışı yöntemiyle kaynak oluşturulmasına her zaman karşı olduğumuzu bir kez daha beyan ediyor ve bu yönetim anlayışını kabul etmiyoruz.

Yaptığımız incelemelere göre alacaklarımızın tahsil oranı ortalama % 55 civarındadır. İller Bankasından gelecek ödeneğin bir kısmı haciz altında, vergi gelirlerin bir kısmı borçlu olduğumuz Bankalar tarafından ipotek altındadır. Bu yüzden ekonomik krizin olumsuz etkileri de düşünüldüğünde 2020 yılı bütçesi sağlıklı koşullarda hazırlanmamıştır. Gerçeği yansıtmamaktadır.

Yetersiz süreye rağmen yüzlerce sayfa dokümanı gece gündüz inceleyerek yaptığımız çalışmalar sonucunda gelirlerin yüzde yüzünün tahsil edileceği düşünülerek oluşturulan 2020 yılı mali bütçesinin denk ve gerçekçi olmadığı kanaatinde olduğumuz için CHP grubu olarak bütçeye hayır oyu kullanıyoruz” dedi. (Erkan BAYATLI)