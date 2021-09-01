Belediye bilgisayar ve sarf malzeme alacak

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Bilgisayar ve Sarf Malzeme mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 7 firma katıldı. Belediye birimlerinde kullanılmak üzere 17 kalemde bilgisayar ve sarf malzemeyi kapsayan, yaklaşık maliyeti 412 bin 475 TL olan ihalede Mehmet Ay 322 bin 432 TL, Fatih Gürbüz 379 bin 200 TL, Arslan Uysal 394 bin 225 TL, Renis Dış Ticaret 398 bin 352 TL, Emre Akyol 398 bin 845 TL, Polarnext Mühendislik 445 bin TL ve TGAR Bilgisayar 481 bin 475 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla kendilerine bildirileceğini açıkladı.

(Süleyman ERDEN)

