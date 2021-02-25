Belediye bilgisayar malzemesi satın aldı

Bilgisayar ve Diğer Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Bilgi İşlem Müdürlüğü ve diğer birimlerde kullanılmak üzere 10 Kalem Bilgisayar ve Diğer Malzeme Alımı’nı kapsayan ihale önceki gün Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan ve yaklaşık maliyeti 225 bin 783 TL olan ihalede Lettra Teknoloji Anonim Şirketi 156 bin TL, Fatih Gürbüz 164 bin 436 TL, Arslan Uysal 169 bin 40 TL, Mehmet Ay 179 bin 887 TL, Renis Dış Ticaret Limited Şirketi 183 bin 350 TL, Vengo Bilgisayar İletişim Teknolojileri 213 bin 60 TL, Erpa Eğitim Yazılım Danışmanlık 217 bin 800 TL ve FMB Hırdavat Makine Elektrik İnşaat Yedek Parça firması ise 224 bin 440 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmalarının teklifleri ve belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)