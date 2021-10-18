Belediye Başkanları Ordu’da buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere çok sayıda yetkilinin yer aldığı Bölge Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’na Çorum merkez ve ilçelerinden de çok sayıda katılım oldu. Toplantıya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da hazır bulundu.

AK Parti’nin gönül belediyeciliği hizmetlerinin de ele alındığı toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş birer konuşma yaparak başkanlara seslendi. Mehmet Özhaseki, AK Parti kadrolarının ülkede her alanda başarılı olduklarını dile getirerek salgında dünyanın sınıfta kaldığını ve ülkemizde ise hiçbir hastanın dışarıda bırakılmadığını vurguladı. Numan Kurtulmuş ise konuşmasında daha çok bölgemizde ve dış dünyada yaşanan gelişmelere değindi.



Ordu ile birlikte Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak’tan gelen Karadeniz Bölgesi’ndeki 20 il ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda yapılan oturumlarda çok sayıda Bakan Yardımcısı da belediye başkanları ile biraraya geldi.

Toplantının ardından katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla turistik mekanları gezdi.

(Volkan SINAYUÇ)

