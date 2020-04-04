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Belediye başkanı hoparlörden anonsla 'evde kal' çağrısı yaptı

ÇORUM’da belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye hoparlörlerinden anonslarla vatandaşlara ‘evde kal’ çağrıları’ yaptı.

Belediye başkanı hoparlörden anonsla 'evde kal' çağrısı yaptı

ÇORUM’da belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye hoparlörlerinden anonslarla vatandaşlara ‘evde kal’ çağrıları’ yaptı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 10:43
Belediye başkanı hoparlörden anonsla 'evde kal' çağrısı yaptı

Çorum’da belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ‘evde kal’ mesajları verdi. Belediye hoparlörlerinden anons yapan Aşgın, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinizde kalmanız hem sizin hem de sevdiklerinizin sağlığı için son derecede önemli. Virüsün yayılımını engellemek için gece gündüz gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Lütfen sizler de zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 04.04.2020 11:06
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