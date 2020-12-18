BELEDİYE BAŞKANI EYLEM YAPAN İŞÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Organize Sanayi Bölgesi’nde önce eylem yapan fabrika işçilerini daha sonra da fabrika yöneticilerini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Belediye Meclis üyeleri Suat Aydoğan ve Ertuğrul Eren ile birlikte işçilerle bir süre sohbet eden Başkan Aşgın, işçilerin tekrar işlerine dönebilmeleri konusunda ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Çorum Belediyesi olarak her vatandaşın sorununa çözüm aramak için görevde olduklarının altını çizen Başkan Aşgın, sürecin sulh ile çözülmesini umut ettiklerini ve bir an önce güzel bir netice ile tamamlanmasını umut ettiklerini söyledi. İşçi temsilcileri de işverenle masa başında konuşularak çözüm istediklerini vurguladı.

AŞGIN: “NE HAKEMİZ, NE HÂKİMİZ. NERDE DERT VARSA BİZ O DERDİN SAHİBİYİZ”

Tüm Çorum halkının dertlerini dert benimsediklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bulunduğumuz konum itibariyle ne hakemiz ne hâkimiz. Hukuken, karar verme veya haklı-haksız diye ayırt etme yetkimiz bulunmuyor. Belediye Başkanı olarak sürece ve sizlere nasıl katkı verebiliriz onu anlamak ve sizleri dinlemek için buradayız. Bu sorunun sulh ile neticelenmesi noktasında üzerimize nasıl bir vazife düşerse o anlamda inisiyatif almaya hazırız. Pandemi döneminde özellikle karşılıklı anlaşma ve iyi niyetle bu işin tatlıya bağlanması, emekçilerimizin işlerine başlaması ve işletmenin de daha aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi de şehrimiz için büyük öneme haiz. Bugün buradayız, bundan sonra da ne zaman isterseniz biz yine geliriz. Belediyemizin karşılayacağı insani bir ihtiyacınız ya da talebiniz olursa biz her zaman hazırız. Çorum Belediyesi olarak her zaman darda kalmış tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Sizin derdiniz bizim derdimiz, nerde dert varsa biz o derdin sahibiyiz. Bu derdi çözmek için de elimizi taşın altına koymak gerekiyorsa taşın altına koyarız. Şehrül-emin olarak elimizden gelen desteği veririz.” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, işçilerin ardından fabrika yöneticileriyle bir süre görüştü. Başkan Aşgın, işveren ve işçilerle görüşmelerinin sonucunda sürecin sulh içerisinde ve kısa sürede çözüme kavuşacağını umduğunu belirtti.