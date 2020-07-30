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Belediye bariyer alacak

Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 250 adet bariyer alımı için ihale düzenlendi.

Güncel 30.07.2020, 00:07
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Belediye bariyer alacak

Yaklaşık maliyeti 76 bin 832 lira olarak tahmin edilen bariyer alımı için 8 teklif sunuldu.

İhalede Dek Taahhüt 94.500 TL, Deniz Oğuz 112.250 TL, Durmuş Gözümoğlu 58.200 TL, Er-En Grup 73.000 TL., Mustafa Taha Yavuz 1.375.000TL., Stop Grup 61.850 TL., TPR Toprak Otomotiv 111.000TL ve Volsa Makine 85.000 lira teklif sundu ihale sonucunun ileriki günlerde açıklanması bekleniyor. (Haber Merkezi)

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