Belediye, Babalar Gününde şehitleri unutmadı

Şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek, şehitlerimizin mezarı başında dua etti. Şehitlerimizin babalar gününü kutlayan Turhan Candan, “Öncelik her zaman şehitlerimiz. Bir şehit mezarında, şehit evladı tarafından bırakılmış mektubu okuyarak sözlerime başlamak istiyorum. Bu mektupta “Canım Babam, cennetteki Babalar Günün kutlu olsun.” yazıyordu. Bugün babalar günü ve şehitliklerimizde Çorum Belediyesi olarak şehitlerimizin mezarlarına gül bıraktık. Onları unutmadığımızı göstermek istedik. Onları hiçbir zaman unutmuyoruz. Ama tabi bir babanın yerini hiçbir şey dolduramaz. Bugün onlar için yapabileceğimiz sadece dua ve evlatlarının, ailelerinin yanında olduğumuzu ifade etmek. Bu anlamda tüm şehit ailelerinin yanındayız. Çorum Belediyesi olarak şehit ailelerimizin ve tüm babaların Babalar Gününü kutluyoruz” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan daha sonra Babalar Gününde çalışmak zorunda olan babalarla birlikte ve caddede, sokakta, parkta gördükleri vatandaşların da Babalar Gününü kutlayıp onlara gül hediye etti.