Belediye, asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Çorum Belediyesi, kış aylarında da asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, asfalt serimi yapılan Malazgirt Sokak, Vatan Caddesi ve Küçük Abdullah 3. Sokak’ta incelemelerde bulunarak Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı’dan bilgiler aldı. Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel de inceleme esnasında Başkan Aşgın’a eşlik etti.



Altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda mevsim şartları elverdiği sürece asfalt serimine devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ekiplerimiz yazın sıcağı, kışın soğuğu demeden asfalt ihtiyacı olan yerlerin asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.” dedi. Başkan Aşgın, geçtiğimiz aylarda altyapı yenileme çalışmalarına başlanan Malazgirt Sokak, Vatan Caddesi ve Küçük Abdullah 3. Sokak’ta çalışmaları tamamladıklarını vurgulayarak “Ekiplerimiz buraları hemen asfalt serimine hazır hale getirdi ve bugün itibariyle asfalt serim çalışmalarımızı başlattık. Yaz-kış denemeden çalışmalarını aralıksız sürdüren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni altyapı ve asfalt çalışmamız bölge sakinlerine hayırlı olsun.” diye konuştu.



