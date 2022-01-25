Belediye araçları sigortalandı

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

Çorum Belediyesi’ne ait 287 adet araç ve 43 adet iş makinesinin 2022 yılı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 817 bin 250 TL olarak belirlenen hizmet alımı için Yedirirler Sigorta Aracılık Hizmetleri firması tarafından 1 milyon 32 bin 500 TL teklif sunuldu.

Komisyon Başkanı Sayın firmanın teklif ve belgelerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

