Belediye ağaç alıyor

İlimiz park, kaldırım, yeşil alan ve ağaçlık alanlarımıza dikilmek üzere 32 kalem ağaç alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 166 bin 700 TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri incelendi. Daha sonra ise firmaların tekliflerine geçildi. Buna göre Eski Hisar Peyzaj İnşaat firması 702 bin 250 TL ile en düşük teklifi verirken, Önder Eriş 775 bin TL; Kristal Merkez Yapı İşleri 782 bin 300 TL; Yenihisar Peyzaj Tarım İnşaat 943 bin 500 TL; AG Peyzaj Petrol Yapı Turizm 978 bin 890 TL ve Fadıloğlu Yapı Peyzaj Gıda Turizm ise 1 milyon 282 bin 900 TL’lik teklif sundu.

İhale Komisyonu Başkanı Karacaköylü firmaların belge ve tekliflerin incelenerek sonucun resmi yazıyla kendilerine bildirileceğini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)