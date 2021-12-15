Belediye 5 adet arsayı 4.1 milyon liraya sattı

Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan 5 adet arsayı ihale ile sattı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda Encümen üyeleri Ertuğrul Eren, Suat Aydoğan, Ünsal Yeter, Şükrü Genç, Yüksel Poyraz ve Erhan Balcı yönetimindeki komisyon huzurunda yapılan ihalede 5 arsanın tamamına alıcı bulundu.

Buna göre Gülabibey Mahallesi’nde bulunan 800 metrekarelik ticaret arsası 1 milyon 600 bin TL bedel ile ihaleye çıkarken ihaleye katılan Yavuz Altıaylık arsa için 1 milyon 601 bin TL teklif verdi.

Gülabibey Mahallesi’ndeki 103.28 metrekarelik ikinci sanayi arsası ise 176 bin TL bedel ile açık artırmaya çıkarken ihaleyi Sefa Kip 177 bin TL bedel ile kazandı.

İhalede Ilıca bölgesinde bulunan Bin 353, 1000 ve Bin 83 metrekare ölçekli üç arsa ise 650 bin, 600 bin ve 600 bin TL bedel ile açık artırmaya çıktı. Son derece çekişmeli geçen ihaleye Erdal Gök, Cafer Çetinkaya, Yunus Emre Özdemir, Hüseyin Çalışkan, Abdurrahman Batan ve Osman Tokatlı katıldı. 3 arsanın ihalesini de Erdal Gök, 800’er bin TL yani 2.4 milyon TL karşılığında satın aldı.

Böylece Belediye satışa sunduğu 5 adet arsadan 4 milyon 178 bin TL’lik gelir elde etmiş oldu.

(Volkan SINAYUÇ)

