Belediye 4 park daha yaptırıyor

4 Adet Park Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı.

Firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelenmesi ile başlayan 585 bin 845 TL yaklaşık maliyetli ihalede Mustafa Tuna 572 bin TL, Deniz Akdeniz ise 1 milyon 10 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 51.Sokak, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler 42.Sokak, Özgürevler 9.Sokak ve Çiftlik Çayırı 9.Sokak’a yapacağı parkların yapımını kapsayan ihalenin sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

