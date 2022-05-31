Belediye, 4 otobüs yazıhanesinden birini 5 yıl kiraladı

Otobüs Yazıhanesi kiralama ihalesi Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde düzenlendi.

1 yıllık kira bedeli 127 bin TL + KDV olan 4 otobüs yazıhanesinden sadece biri yıllığı Varan Turizm adına Hasan Evlüce tarafından 128 bin TL+KDV üzerinden 5 yıllığına kiralandı.

İhale Başkanlık makamının onayından sonra kesinlik kazanacak.



(Ömür SOYTEMİZ)

