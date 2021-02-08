Belediye, 36 kalem su malzemesi alıyor

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 7 firma teklif verdi.

Yaklaşık maliyeti 989 bin 577 TL olan ihale ile Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce ilimiz mücavir alan sınırları içinde bulunan park ve yeşil alanların sulama sistemlerinde kullanılmak üzere 36 kalemde su malzemesi alımı gerçekleştirildi.

Buna göre ihaleye katılan MNT Sulama Çevre Proje Mühendislik firması 629 bin 513 TL ile en düşük teklifi verdi. Anadolu Sulama Malzemeleri Sanayi 634 bin 186 TL teklif verirken, İpek Hırdavat Demir Çelik Elektrik 664 bin 154 TL, Dikkaya Teknik Malzeme Sanayi 673 bin 475 TL, Peryap İnşaat Malzemeleri 674 bin 938 TL, Turanlar Yapı Malzemeleri 695 bin TL ve Kemal Toprak Makine Hırdavat ise 949 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun belgeler incelendikten sonra firmalara resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)