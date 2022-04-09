Belediye 10 TL’ye mal ediyor, 2,54 TL’ye satıyor

Terfi istasyonları ile 55 kilometrelik mesafeden Çorum’a ulaştırılan Koçhisar İsale Hattı ile içmesuyu sorunu, uzun yıllara sâri çözüme kavuşturulurken yapılan bu büyük yatırımlar ve suyun şehre ulaştırılması sırasında ortaya çıkan yüksek maliyetler, su fiyatlarında güncelleme yapılmasını da zorunlu hale getirdi. Çorum Belediyesi’ne ton başına yaklaşık 10 TL’ye mal olan içmesuyu ücretleri, Çorum halkına dörtte bir maliyetle yansıtılacak. Aradaki fark ise yine Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak.

Çorum Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısında alınan kararla 5 tona kadar kullanımlarda içmesuyu ücreti 2 lira 54 kuruş; 10 tona kadar kullanımda ise ton başına 3,25 kuruş olacak.

