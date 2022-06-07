Belçika’dan Alp bebek için 16 bin Euro yardım

Belçika’daki tüm UİD kadın kollarının üyelerinin üstün gayretleri sayesinde çok kısa sürede 16 bin Euro ( yaklaşık 300.000 TL) bağış toplandı ve Çorum’da yaşayan Minik Alp bebeğin ailesine ulaştırıldı.

Türkiye’de sona eren ve büyük başarı yakalanan kampanyaya Belçika’dan gelen bu destek aileyi çok mutlu etti. Küçük bebeğin SMA hastası olduğunu öğrenen ve tedavisi için ailesinin bağış topladığını öğrenen Belçika UİD Kadın Kolları Başkanı Keper bu olaya kayıtsız kalamadıklarını ve Kadın Kolları üyelerini organize ederek çok kısa sürede ciddi miktarda bağış toplamayı başardıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Alp Keskin bebeğe destek için Belçika’da bir festival düzenlendiğini belirten Keper; “(Meifest Genk Limburghal) bu festivalde 3 gün stant kurduk. Allah razı olsun hayır sever gurbetçi vatandaşlarımızdan. Çok ilgi gösterdiler. Özelliklerde bu belirtmenizi rica ediyorum. Türk halkımızın merhameti, vicdanı Alp bebeğimize şifa olacak inşallah” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

