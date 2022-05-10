Bektaş: “Tıbbi aromatik bitki tesisi zarar etti, sorumluları hesap vermeli”

İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen toplantısında söz konusu tesisle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Yüzde 75’i OKA, yüzde 25’i ise Özel İdare tarafından karşılanan tesisin uygulama aşamasında açık alan sulaması, içme suyu, kanalizasyon ve elektrik tesisatı yapım işleri için Özel İdare bütçesinden 503 bin 860 lira harcama yapılarak toplamda 1 milyon 262 bin lira harcandığını kaydeden Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı, tesisin zarar etmesiyle birlikte özel bir firmaya devredildiğinin bilgisini verdi.

Dodurga’da 2.400 metrekare kapalı sera alanı ve 116 bin metrekare açık alanda 2019 yılında deneme üretimleri gerçekleştirilen proje kapsamında 2020 yılı Ocak ayı itibariyle tam kapasite üretime geçildiğini belirten Yağlı, “Proje gider ve gelirleri Özel İdare bünyesinde kurulan ‘bütçe içi işletme’ üzerinden, üretim ve pazarlama işleri ise Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

2019’da 33.680 adet lavanta, 45.700 adet tıbbi nane, fesleğen, sarı kantaron, kekik olmak üzere toplam 79.380 adet fide üretimi yapılmış, 58 bin 373 lira gelir elde edilmiştir.

2020 yılında 201 bin 31 adet lavanta, 130.722 adet melisa, nane, ekinezya fidesi olmak üzere toplam 331.753 fide satılarak 394 bin 657 lira gelir elde edilmiştir. Gelir-gider toplamının arasındaki fark ise eksi 343 bin 70 liradır.

Ayrıca 2020 yılında korona virüs ve bazı nedenlerle toplamda 642 bin fide siparişi iptal edildiğinden işletmemizde 832 bin 600 lira satış kaybı olmuştur” dedi.

Tesisin İl Encümeni’nin 20.01.2021 tarih ve 38 kararı ile açık artırma suretiyle 20.01.2021-31.12.2023 tarihleri arasında HMC Naturel Tarım ve Bitkisel Ürünler şirketine her yıl dörtte biri peşin, kalanı 3 eşit taksitle kiraya verildiğini kaydeden Yağlı, şunları söyledi:

“Kirası TÜİK tarafından yayımlanan tüketici fiyatları endeksinin 12 aylık ortalamasına göre artırılmakta ve takibi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce yapılmaktadır.

2021 yılı kira bedeli olarak 45 bin lira tahsilatı yapılmıştır. 2022 yılı kira bedeli 55 bin 678 lira olarak tahsil edilecektir.”

“BAŞARISIZLIK VARSA ORTADA KİMSEYİ BULAMAZSINIZ”

“Devletin yaptığı işin ya sahipleneni çoktur yada da hiç yoktur” diyen Fehmi Yağlı, “Özel sektör riski taşımadığı için devletin yaptığı işlerde şaşkaza bir başarı olursa sahipleneni pek çok olur. Amma velakin birçok işlerde olduğu gibi başarısızlık varsa ortalıkta sorumlu kimseyi bulamazsınız.

Komisyonumuza verilen bilgilere göre, Tarım Müdürlüğü’nün hedeflediği başarıyı yakalayamamasının tek nedeninin pandemi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak pandemi sonrası süreçte Tarım İl Müdürlüğü’nün söz konusu seradaki faaliyetlerinden vazgeçmesine, bilgi talebinde bulunmamıza rağmen herhangi bir gerekçe sunmamasına komisyonumuz tarafından anlam verilememiştir.

Bu meclisin göreve başladığı ilk yılında plan ve bütçe komisyonu olarak bu seramızla ilgili meclisimiz tarafından verilen bir önerge gereğince hazırlanan raporda, bu tesisin devlet eliyle rantabıl çalışamayacağını, mutlaka özelleştirme metoduyla çalıştırılmasında kamu yararı olacağı yönünde bilgilendirme yapılmışsa da maalesef yürütme organları Tarım İl Müdürlüğü eliyle faaliyetin yürütülmesi için ısrarcı oldu. Bu doğrultuda Tarım İl Müdürü, meclisimize hitaben Özel İdare bütçesinden parasal destek verildiği takdirde tahmini kazançlardan bahsederek olumlu ve başarılı bir faaliyet olacağını söylemişti. Bu kapsamda meclisimizden para aktarılması için onay alınmış olup, ancak geldiğimiz süreçte sonuç itibariyle özel bir firma tarafından ihale yoluyla kiralama yöntemine dönülmüştür. Maalesef ilk yıldaki komisyonumuzun özelleştirme görüşlerine Özel İdare’nin kaynakları israf edildikten sonra gelinmiştir. Bizler isterdik ki, kamu kaynaklarımız zayi olmadan meclisimiz adına hazırladığımız komisyon raporumuz dikkate alınarak bu tesisimizle ilgili tasarrufta bulunulmuş olsaydı kaynak israfı söz konusu olmazdı.

Meclis olarak bu tesisin kiraya verilerek özel firmaların çalıştırmasında ısrarcı olmadığımız ve istenilen parasal kaynağın aktarılmasında onay verdiğimiz için kamu kaynaklarının zayi olmasında payımıza düşen vebal ve sorumluluğumuzun olduğunu da komisyon olarak meclisimize hatırlatmak isteriz” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)

