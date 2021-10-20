Bektaş: “Köylere hizmet için uyum içerisinde çalışıyoruz”

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş'ın ilimiz köylerine hizmet noktasında uyum içerisinde çalıştıklarını dile getiren Muhtarlar Federasyonu Başkanı Oral, “Meclis Başkanımız makamına gelen misafirleriyle ilgilendiği gibi, her fırsatta kırsal alanda bulunan köylerin sorunlarıyla da yakından ilgilenerek çözümü konusunda çaba sarf etmektedir. Bunun yanı sıra muhtarlar ile yapmış oldukları istişareler ve bölgeye yapmış olduğu hizmetler ile takdir kazanmıştır. Kendilerine bundan sonraki çalışmaların da başarılar dilerim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Genel Meclis Başkanı Bektaş ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Çorum Muhtarlar Federasyonu gerek dernek çatısı altında gerekse de muhtarı oldukları köylerinin adına ellerinden geleni fazlasıyla yapmaktalar. Zeki Oral başta olmak üzere muhtarlarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili her türlü sorun ve sıkıntının takipçisi olmaktalar. Bizler de muhtarlarımızla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile Çorum'umuza hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile aziz milletimizin birinci derecede temsilcileri, demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, mahalli idarelerimizin gözbebeği muhtarlarımıza selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

