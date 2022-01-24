Bektaş: “Kapanan köy yolları açılıyor”

Çorum Özel İdare Müdürlüğü de 24 saat ekiplerle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kapanan toplam 100 civarında köy yolunu tekrar ulaşıma açtı.

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle yolların tekrar kapandığı ve ekiplerin yolları tekrar ulaşıma açtığı bilgisine ulaşıldı. Yetkililer zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması ve zincirsiz araç kullanılmaması uyarısında bulundu.

Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da ilimizde süren yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydederek, zor şartlar altında görevini sürdüren personele teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, "Köyde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tecrübeli İl Özel İdaresi ekiplerimizle 7/24, gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahsımın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Recep Cıplak, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz Mehmet Çetinkaya, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Şube Şefimiz Remzi Pektaş dahil olmak üzere İl Özel İdaremizin tüm yetkililerinin de telefonlarına saat mefhumu gözetmeksizin her daim ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Bektaş açıklamalarının devamında “Gayretimiz hiç bir vatandaşımızın mağdur olmaması ama önceliğimiz hastası ve cenazesi olan vatandaşlarımızın yardımına bir an önce yetişmektir” dedi

(Volkan SINAYUÇ)

