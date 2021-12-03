Bektaş ile Uysal YHKB üyesi oldu

İl Genel Meclisi eski Başkanı Osman Günay ve AK Partili Mehmet Turhan’ın, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği asil ve yedek üyeliklerinden istifa etmelerinin ardından İl Genel Meclisi’nin dün yapılan Aralık ayı üçüncü toplantısında yeni üye seçimi yapıldı.

İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı dün yapılan toplantıda bir önerge vererek YHKB üyeliği için adaylarının Mehmet Bektaş ve Abdullah Uysal olduğunu açıkladı.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği asil üyeliğine İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş seçilirken, yedek üyeliğe ise Abdullah Uysal oybirliğiyle seçilmiş oldu.

(Volkan SINAYUÇ)

