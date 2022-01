Bektaş: “Gazetecilik gücünü halktan alır”

Demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli unsurlarından birinin güçlü ve tarafsız basın yayın kuruluşları ile gazetecilerin varlığı olduğunu dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş, ilimizde göreve yapan basın mensuplarının gününü kutladı.

Ülkemizde demokrasi kültürünün yerleşmesi, gelişmesi ve güçlenmesiyle, milletin refah düzeyinin yükseltilmesinde basının katkı ve desteğinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Mehmet Bektaş, “İnanıyorum ki basınımızın kamu vicdanından aldığı güçle bu hizmetler artarak devam edecek, her şeyin en güzeline layık olan milletimiz ve ülkemiz güçlü adımlarla ilerlemeye devam edecektir” dedi.

Basın mensuplarının mesleklerinin icrasında hukukun evrensel ilkelerine, özel hayata, temel hak ve hürriyetlerin korunmasına gösterdikleri hassasiyetin toplumun tüm kesimleri için hayati önem taşıdığını da belirten Bektaş mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Gücünü halktan alan gazetecilik mesleği, objektif habercilik anlayışıyla; toplumun aydınlanması, doğru ve hızlı bilgi akışının sağlanması ve toplum çıkarlarının korunmasına da vesile olmaktadır. Mesai mefhumu gözetmeksizin, toplumu doğru bilgilendirmek için her türlü zorluğa göğüs geren kıymetli gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü canı gönülden kutluyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum”

(Volkan SINAYUÇ)