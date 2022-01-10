Bekiroğlu: “Gazeteciliğin doğasında özgürlük var”

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kötü günlerin geçeceğini ve gazetecilerin özgürce haber yapabileceği, gerçeklerin ortaya çıkacağı günlerin olacağını anlatan Av. Rumi Bekiroğlu, zor koşullarda mesleğinin hakkını vermeye çalışan basın mensuplarının toplumun sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Basın özgürlüğünün, hukukun üstünlüğünü şiar edinmiş demokratik bir toplumun temel ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Bekiroğlu, bunun yok edilmesi, usulsüz ve baskıcı metotlarla basında tekelleşmeye neden olmanın da Türkiye’nin zihni kapasitesini daralttığını kaydetti.

Gelecek Partisi’nin basının baskı altında olmadan, sansür ya da oto sansürün uygulanmadığı, gazetecilerin keyfi gözaltı ya da tutuklamalara ve yargılamalara maruz kalmadığı bir düzen inşa edeceğini anlatan Bekiroğlu, gazeteciliğin doğasında özgürlüğün olduğunu, teknolojiyi kullanan zor koşullarda mesleğini icra eden basın mensuplarının toplumun sesi olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

(Uğur GÖRKEM)

