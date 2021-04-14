Bekirim Kek Evi’ni protokol üyeleri açtı

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz'in yıllardır Albayrak Caddesi üzerinde faaliyetlerini sürdürdüğü Bekirim Kek Evi, Ulukavak Mahallesi’ndeki yeni yerinde yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

Bekirim Unlu Mamüller ismiyle Ulukavak Mahallesi Buhara Caddesi (İlim Yayma Caddesi) Taşkın Apartmanı adresinde Çorumluları hizmetine giren işletmenin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban ile davetliler katıldı.

Açılışın ardından Vali Çiftçi ve protokol üyeleri işyerini gezerek Galip Deniz’den bilgi aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

