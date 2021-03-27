Bekir Özsaçmacı’dan kandil kutlaması
İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı Berat Kandili dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Güncel 27.03.2021, 09:30
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Bekir Özsaçmacı başta Çorumlular olmak üzere Türk ve İslam aleminin kandilini kutladı.
Özsaçmacı mesajında; “Aziz Milletimizin mübarek Berat Kandili’ni kutluyor, bu mübarek gecenin insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diliyorum, Allah bu af gecesinde ettiğimiz duaları kabul eylesin” görüşüne yer verdi.
(Haber Merkezi)
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