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Bekir Özsaçmacı’dan kandil kutlaması

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı Berat Kandili dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Güncel 27.03.2021, 09:30
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Bekir Özsaçmacı’dan kandil kutlaması

Bekir Özsaçmacı başta Çorumlular olmak üzere Türk ve İslam aleminin kandilini kutladı. 
Özsaçmacı mesajında; “Aziz Milletimizin mübarek Berat Kandili’ni kutluyor, bu mübarek gecenin insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diliyorum, Allah bu af gecesinde ettiğimiz duaları kabul eylesin” görüşüne yer verdi.
(Haber Merkezi)
 

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