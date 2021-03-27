Bekir Özsaçmacı’dan kandil kutlaması

Bekir Özsaçmacı başta Çorumlular olmak üzere Türk ve İslam aleminin kandilini kutladı.

Özsaçmacı mesajında; “Aziz Milletimizin mübarek Berat Kandili’ni kutluyor, bu mübarek gecenin insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diliyorum, Allah bu af gecesinde ettiğimiz duaları kabul eylesin” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

