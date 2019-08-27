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Bekçilere tanıtım filmi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Güven Masası Projesi ile Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin görev tanımları ve yetkilerinin vatandaşlar tarafından tanınması ve bilgi sahibi olunması amacıyla tanıtım filmi hazırlatıldı.

Bekçilere tanıtım filmi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Güven Masası Projesi ile Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin görev tanımları ve yetkilerinin vatandaşlar tarafından tanınması ve bilgi sahibi olunması amacıyla tanıtım filmi hazırlatıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 23:56

Çorum Valiliği tarafından Güven Masası Projesi ile Çarşı ve Mahalle bekçileri ile ilgili hazırlatılan tanıtım filmi konusunda bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı” kapsamında 700 Polis Merkezi Amirliğinde “Güven Masası” uygulaması hayata geçirildiğini, ayrıca 2016 yılında Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sistemi yeniden aktif hale getirildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada Polis Merkezi amirliklerinde uygulanmaya başlanan Güven Masası Projesi ile Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin görev tanımları ve yetkilerinin vatandaşlar tarafından tanınması ve bilgi sahibi olunması amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım filmlerinin hazırlandığı ve tüm sosyal mecralarda yayınlandığı da dile getirildi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 28.08.2019 00:07
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