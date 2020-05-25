Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
103024
ALTIN
378.562
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3087
EURO
7.4186
Belediye, bayram eğlencesini vatandaşın ayağına götürdü
Belediye, bayram eğlencesini vatandaşın ayağına...
Şekerler drone ile havadan geldi
Şekerler drone ile havadan geldi
Sokağa çıkan yaşlılar, pencereden torunları ile bayramlaştı
Sokağa çıkan yaşlılar, pencereden torunları...
Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu
Şehit yakınları bayramın ilk günü...

Bek: “Tüm köylere eşit ve adil hizmet istiyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Özel İdaresi’nden sadece AKP’ye oy veren köylere değil, tüm köyler için eşit ve adil hizmet beklediklerini bildirdi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:16
Bek: “Tüm köylere eşit ve adil hizmet istiyoruz”

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan telekonferans toplantısında ilimizdeki çalışmalarla ilgili bilgi verdiği sırada; “Köylere yapılan yatırımların yüzde 95’i bitti” demesine tepki gösteren Yıldız Bek, AKP’ye oy veren köylere yapılan hizmetlerin yüzde 95’inin bittiğini, diğer köylerin hizmetten yoksun bırakıldığını kaydetti.
İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ın “AK Partiye oy veren köylere yapılan yatırımları yüzde 95’i bitti” demesi gerekirken, tüm köyleri dahil etmek suretiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanlış bilgi verdiğini ifade eden Yıldız Bek, açıklamasında şunları söyledi:
“Meclis başkanım, Cumhurbaşkanıyla yaptığı telekonferansta köylere % 95 yatırım bitti diye bilgi veriyor... Ancak, kendisine ve bize yansıyan birçok yatırım gitmeyen köylerden gelen taleplere, ne yazık ki yetemiyoruz. Muhtarların telefonlarını açmaya, istekleri karşısında ‘para yok kusura bakmayın, yapamıyoruz’ demeye utanıyoruz artık. Tarımsal sulamada hala çok gerideyiz.
Asfaltsız köy yollarındaki kazalardan, asfalt dökeceğiz diye kazılan çamurlu yollardan kimsenin haberi yok sanırım. Kilit taşı birçok köyümüzde 2-3 bin metreyle sınırlı. Evet, AKP’ye oy çıkan köylerin % 95 i bitti yalan değil. Ya diğer köyler? Bunlar Çorum’un köyleri değil mi? Vergi vermiyor mu? Askere gitmiyor mu? Üretim yapmıyor mu? Temennim, bir sonraki konferansta, inşallah dediğiniz doğru olur. Biz de gururla tüm köylerimize eşit adil hizmet gitti diyebiliriz.”
(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sokak hayvanları unutulmadı   
Sokak hayvanları unutulmadı   
“Meryem Demir, siyasi çıkarları için evlatlarından vazgeçen bir annedir”
“Meryem Demir, siyasi çıkarları için evlatlarından vazgeçen bir annedir”
“Bir annenin çocuklarının ömrünü bağışlaması kanımızı dondurdu”
“Bir annenin çocuklarının ömrünü bağışlaması kanımızı dondurdu”
Mehmet Tahtasız eniştesini kaybetti
Mehmet Tahtasız eniştesini kaybetti
Çevrimiçi Gençlik Konseri
Çevrimiçi Gençlik Konseri
Yakup Sarı’dan gençlere ödül
Yakup Sarı’dan gençlere ödül

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim