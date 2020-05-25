Bek: “Tüm köylere eşit ve adil hizmet istiyoruz”

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan telekonferans toplantısında ilimizdeki çalışmalarla ilgili bilgi verdiği sırada; “Köylere yapılan yatırımların yüzde 95’i bitti” demesine tepki gösteren Yıldız Bek, AKP’ye oy veren köylere yapılan hizmetlerin yüzde 95’inin bittiğini, diğer köylerin hizmetten yoksun bırakıldığını kaydetti.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ın “AK Partiye oy veren köylere yapılan yatırımları yüzde 95’i bitti” demesi gerekirken, tüm köyleri dahil etmek suretiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanlış bilgi verdiğini ifade eden Yıldız Bek, açıklamasında şunları söyledi:

“Meclis başkanım, Cumhurbaşkanıyla yaptığı telekonferansta köylere % 95 yatırım bitti diye bilgi veriyor... Ancak, kendisine ve bize yansıyan birçok yatırım gitmeyen köylerden gelen taleplere, ne yazık ki yetemiyoruz. Muhtarların telefonlarını açmaya, istekleri karşısında ‘para yok kusura bakmayın, yapamıyoruz’ demeye utanıyoruz artık. Tarımsal sulamada hala çok gerideyiz.

Asfaltsız köy yollarındaki kazalardan, asfalt dökeceğiz diye kazılan çamurlu yollardan kimsenin haberi yok sanırım. Kilit taşı birçok köyümüzde 2-3 bin metreyle sınırlı. Evet, AKP’ye oy çıkan köylerin % 95 i bitti yalan değil. Ya diğer köyler? Bunlar Çorum’un köyleri değil mi? Vergi vermiyor mu? Askere gitmiyor mu? Üretim yapmıyor mu? Temennim, bir sonraki konferansta, inşallah dediğiniz doğru olur. Biz de gururla tüm köylerimize eşit adil hizmet gitti diyebiliriz.”

(Haber Merkezi)