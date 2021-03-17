Bedesten ve yeraltı otoparkı ihale edildi

Türk ticari hayatında önemli bir yer sahip olan ve 1580’li yıllara ait belgelerde Çorum’da da bulunduğu bilgisi olan bedesteni ilimize kazandıracak olan Çorum Belediyesi harekete geçti. Çorum Belediyesi tarafından merkez Karakeçili Mahallesi İnayetullah Cami yanında yer alan alanda 211 araç kapasiteli, 11 alt kat dükkanı, 12 üst kat dükkanı, 1 çift katlı restoran ve 1 çay ocağı, toplam 25 dükkan, 2 otopark merdiveni ve 1 asansör kapsamlı yer altı otoparkı ve bedesten yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.



Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 5 firma katıldı. Firmaların belgelerinin incelenmesi ile başlayan ve yaklaşık maliyeti de 36 milyon 675 bin 388 TL olarak belirlenen bedesten ve yeraltı otoparkı ihalesinde Özen-El İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi 26 milyon 930 bin TL; Oğulhan İnşaat Turizm 27 milyon 819 bin TL; Er-Atlı Yapı Taahhüt İnşaat 28 milyon 765 bin TL; Tam Yapı Gayrimenkul Sanayi 29 milyon 495 bin TL ve Havza Yapı Taşımacılık İnşaat Turizm ise 33 milyon 333 bin 333 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.



(Nurdan AKBAŞ)

