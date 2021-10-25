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Bebek arabasını çalan hırsız kamerada

ÇORUM’da bir apartmana giren hırsız, bebek arabasına çaldı. Hırsızın güpegündüz bebek arabasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncel 25.10.2021, 13:35
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Bebek arabasını çalan hırsız kamerada

Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir apartmana giren hırsız, bina içerisinde bulunan ve yaklaşık 3 bin lira olan bebek arabasını çaldı. Binada oturan Murat Sirem, bıraktığı yerde bebek arabasının olmadığını fark edince apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında bebek arabasının apartmana giren kişi tarafından çalındığı belirlendi. İhbar üzerine apartmana gelen polis ekipleri, kayıtları inceledi. Ekipler, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

‘RAHAT BİR ŞEKİLDE APARTMANA GİRİYOR’

Bebek arabası çalınan Murat Sirem, “Gündüz saatlerinde apartman sakinlerinden biriymiş gibi elini kolunu sallayarak, rahat bir şekilde apartmana giriyor ve bebek arabasını alıp gidiyor. 25- 30 yaşlarında, taşı sıksa suyunu çıkarır. Hırsızlık yaparak geçim yapılmaz ki” dedi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın, mahallede bulunan diğer apartmanlara da girdiği ancak eli boş çıktığı, en son girdiği apartmandan ise bebek arabasını çalarak, uzaklaştığı görülüyor.

(Yusuf ÇINAR)

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