“Bazı hastalar ameliyat için Sungurlu’ya yönlendirildi”

Çorum Valiliği, devlet hastanelerinde medikal malzeme krizi yaşandığına dair çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz yerel basınında, devlet hastanelerinde medikal malzemesi krizi yaşandığı, hastanelerin malzeme sıkıntısından dolayı hastaları ameliyat edemediği, hastaların başka illere veya özel hastanelere gitmek zorunda kaldığı ve bu sorunun çözülmesi gerektiği yönünde bazı eleştiriler gündeme getirilmiştir.

Haber üzerine yapılan incelemede; İlimiz Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerine ait alımların 4734 sayılı kamu ihale kanunları çerçevesinde gerçekleştirildiği, alımlar sonucunda düzenlenen faturaların ise ödeme sırasına müteakip Sağlık Bakanlığına gönderilen ödenek planlaması dahilinde yapıldığı,

Haberde bahsi geçen alımlara yönelik malzeme teminine ilişkin sorunların Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından bildirilmesi üzerine Sağlık Bakanlığına durumu bildirir yazı yazıldığı ve ayrıca gerekli görüşmelerin yapılarak durumun izah edildiği,

Bu süreçte ameliyatlarda aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınarak Sungurlu Devlet Hastanesinde ameliyatların yapılmasının sağlandığı, birkaç hastanın ise kendi talebi üzerine ilimiz özel hastanelerine sevk edildiği,

Bu süre zarfında herhangi bir hasta mağduriyetinin oluşmadığı, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı ve bugün itibariyle de malzeme tedarikinde herhangi bir sorunun yaşanmadığı İl Sağlık Müdürlüğünce bildirilmiştir.” (Haber Merkezi)