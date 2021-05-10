Bayramın ilk iki günü ekmek çıkmayacak

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Ramazan Bayramı'nda 2 gün ekmeğin çıkmayacağını bildirdi.

Arslan yaptığı açıklamada, “Mübarek Ramazan Bayramı’nda fırınlarda çalışan işçilerimizin bayram tatili yapabilmeleri için bayramın 1. ve 2. günü olan 13-14 Mayıs 2021 tarihleri arasında fırınlarımızda ekmek çıkmayacaktır.

Bayramın üçüncü günü fırınlarımız çalışacaktır. Bayramda ekmek sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alınmıştır. Arife günü (Çarşamba) fırınlarımız tam mesai ile çalışacak ve ihtiyaç olan ekmek miktarı üretilecektir.

Mübarek Ramazan Bayramı’nın Çorum’umuza, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi. (Haber Merkezi)

