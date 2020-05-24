“Bayramı buruk karşıladık”

MHP olarak Ramazan ayını ellerinden geldiğince paylaşarak, yardımlaşarak geçirmeye gayret ettiklerini belirten Karapıçak, en uzak köylere kadar gönüllere dokunmaya, vatandaşların sıkıntılarını gidermeye, ekmeğini bölüşmeye, gayret ettiklerini dile getirdi. Karapıçak, “Bayrama kavuşurken bunun verdiği huzuru içimizde hissetmenin mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Bütün bu faaliyetleri gerçekleştirirken Türk kültürü ve İslam ahlakına yakışan şekilde sağ elin verdiğini sol elimize duyurmamaya gayret ettik. Ne veren el alan eli, ne alan el veren eli görmedi. Bu hassasiyetle çalışmaları organize eden ve gerçekleştiren tüm teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde aynı şuurla bayramı da idrak edeceğiz.

Malum salgın nedeniyle sevdiklerimizle, vatandaşlarımızla, arkadaşlarımızla iftar, sahur programlarında bir araya gelemedik ve sofralarımız mahzun kaldı. Bayramı da bu buruklukla geçireceğiz. Ancak, daha güçlü, daha mutlu, birlik ve beraberliğimizin daha gür ve coşkulu

olacağı günler için şimdi Devletimizin aldığı izolasyon kurallarına sıkıca uymalıyız .

Büyüklerimizle, sevdiklerimizle fiziksel olarak olmasa da gönül bağımızla bir arada olabiliriz.

Bütün hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın Türk Milletinin ve İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)