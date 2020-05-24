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“Bayramı buruk karşıladık”

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, otuz günlük rahmet, mağfiret ve merhamet iklimi ile gönülleri ferahlatan mübarek Ramazan ayının salgın ve karantina süreciyle birlikte yaşandığını belirterek bu ayın bir yönüyle de ibadet ve Allah rızasını kazanmak için fırsatlar sunarken, diğer yönü ile de sosyal hayatın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin test edildiği günler olduğunu kaydetti.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:25
“Bayramı buruk karşıladık”

MHP olarak Ramazan ayını ellerinden geldiğince paylaşarak, yardımlaşarak geçirmeye gayret ettiklerini belirten Karapıçak, en uzak köylere kadar gönüllere dokunmaya, vatandaşların sıkıntılarını gidermeye, ekmeğini bölüşmeye, gayret ettiklerini dile getirdi. Karapıçak, “Bayrama kavuşurken bunun verdiği huzuru içimizde hissetmenin mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Bütün bu faaliyetleri gerçekleştirirken Türk kültürü ve İslam ahlakına yakışan şekilde sağ elin verdiğini sol elimize duyurmamaya gayret ettik. Ne veren el alan eli, ne alan el veren eli görmedi. Bu hassasiyetle çalışmaları organize eden ve gerçekleştiren tüm teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde aynı şuurla bayramı da idrak edeceğiz.
Malum salgın nedeniyle sevdiklerimizle, vatandaşlarımızla, arkadaşlarımızla iftar, sahur programlarında bir araya gelemedik ve sofralarımız mahzun kaldı. Bayramı da bu buruklukla geçireceğiz. Ancak, daha güçlü, daha mutlu, birlik ve beraberliğimizin daha gür ve coşkulu
olacağı günler için şimdi Devletimizin aldığı izolasyon kurallarına sıkıca uymalıyız .
Büyüklerimizle, sevdiklerimizle fiziksel olarak olmasa da gönül bağımızla bir arada olabiliriz.
Bütün hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın Türk Milletinin ve İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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