“Bayramda kurallara harfiyen uyalım”

Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın mesajında şu ifadelere yer verdi; “İnsanları birbirine yakınlaştıran, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kesilen kurbanlarla toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştiren Kurban Bayramı, tüm İslam alemi için büyük bir önem taşımaktadır. Bu bayram vesilesiyle dargınlıkları ve küslüğü bir kenara bırakıp affetmeyi, barışmayı ve güzel duyguların kalplerimize hakim olmasını diliyorum. Tüm Müslümanların Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Kurban Bayramı’nda seyahate çıkacak olanların ise trafikte her zamankinden çok daha dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını, aşırı hızdan kaçınıp emniyet kemerleri takmalarını öneriyorum. Bayram sevincimizin kursağımızda kalmaması için hepimiz trafikte üzerimize düşen görevi yerine getirelim.”