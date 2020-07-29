“Bayramda 77 bin ekiple trafik denetimi yapılacak”

Bayram süresince yoğun önlemler aldıklarını söyleyen İsmail Çataklı, “77 bin ekip, 162 bin personel görevlendirdik. Bu personelimiz eldeki tüm imkan ve kapasiteyi de kullanarak, helikopter ve droneler de dahil olmak üzere kritik noktalarda denetimlerde bulunacak” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara-Çorum Karayolu şehir girişindeki uygulama noktasında trafik denetimlerine katıldı. İsmail Çataklı’yı uygulama noktasında Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk karşıladı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti. Sürücülere trafik kuralları ve pandemi yönünde uyarılarda bulunan Çataklı, iyi bayramlar diledi. İsmail Çataklı, ayrıca vatandaşlara Çorum leblebisi hediye etti. Çataklı, vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlere de uymaları konusunda çağrı yaptı.

Uygulamanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak trafik kazalarının azaltılması için yoğun mücadele sarf ettiklerini belirtti. Bu kapsamda mevzuatta bazı değişiklikler yaptıklarını anlatan Çataklı, şöyle konuştu: “Bu çerçevede hem trafik güvenliğinin sağlanması hem kazaların minimize edilmesi bakımından farkındalığı artırmak maksadıyla bazı kampanyalar düzenledik. 'Bu yolda hep birlikteyiz, hatalı sürücüye kırmızı düdük' ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ gibi. Buradaki amacımız farkındalığın tüm toplum kesimine ulaşmasıydı. Özellikle bu çerçevede evlatlarımızdan da istifade ettik. Bu çerçevede belli mesafe aldığımızı düşünüyoruz”

Son dönemde özellikle 2015 – 2019 yılları arasında trafik kazalarında can kayıplarında azalma yüzde 27 oranında azalma olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Bu önemli bir rakam ancak hala kat etmemiz gereken çok yol var” dedi.

Bayram tatillerinde ilave tedbir almak zorunda kaldıklarını dile getiren Çataklı, bu bayramda da 29 Temmuz-4 Ağustos arasında 7 gün boyunca yoğun güvenlik önlemi ve trafik tedbiri aldıklarını ifade etti. Çataklı, şunları kaydetti: “Bu kapsamda bayram süresince 77 bin ekip, 162 bin personel görevlendirdik. Bu personelimiz eldeki tüm imkan ve kapasiteyi de kullanarak, helikopter ve droneler de dahil olmak üzere kritik noktalarda denetimlerde bulunacak. Bu kapsamda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, polis başmüfettişlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz ve jandarma komutanlarımız da dahil 7 gün boyunca yollarda olacaklar”

(Nurdan AKBAŞ)