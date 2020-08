Yolculara Susurluk ayranı ikram eden Soylu, “Bayramda 5 günde 45 kişi öldü. Sabah 6 vatandaşımızın öldüğü kazayı duyunca başıma ağrı girdi, hâlâ o ağrı çıkmadı. Vatandaşımız gece yola çıkmasın, dinlenerek mola vererek menzillerine ulaşsınlar” dedi. Bakan Soylu yol kontrolünde sürücülere ve yolculara Susurluk ayranı ile tost ikram etti.

Bakan Soylu, trafik denetiminde yaptığı açıklamada, “Bayram öncesi başladığımız denetimler devam ediyor. Susurluk’tayız. Havadan denetimleri, karadan denetimlerimizi yaptık. Türkiye genelindeki bütün arkadaşlarımız, trafik polis ve jandarma trafik ekiplerimiz valiler, emniyet müdürlerimiz, bakan yardımcısı arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz denetimlerine devam ediyorlar. Denetimlerimiz sadece bayram dönüşü itibariyle değil, aynı zamanda yarın da devam edecek. Hafta sonu cumartesi, pazara kadar bayramdaki anlayışla yollarda kaza olmaması, vatandaşlarımızın can güvenliği içinde dönmeleri için arkadaşlarımız büyük gayretle çalışıyorlar. Bizler de onların bu çalışmalarında yanında olmalarına çalışıyoruz” dedi.

Soyla, “Birkaç tavsiyem olacak. Dönüş yolu tavsiyelerim olacak. Bir tanesi, mümkün olduğunca gece yola çıkmasınlar. Mümkün olduğunca gece yola çıkmazlarsa, dönüş kabiliyetleri daha iyi olur. Dinlenmiş şekilde çıksınlar. Trafik kurallarına muhakkak riayet edip emniyet kemerlerini taksınlar. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen direksiyon başında ödemeyin. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken bir çok husus vardı. Lütfen şerit değiştirme ve şerit ihlâlleri yapmayın. Son zamanlarda kazaların önemli sebepleri arasında. Bayram müddetince bir tanesi Çorum’da oldu, şu saate kadar 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bayramın arifesinden 4. günü olan bugüne kadar 5 günde 45 kişi hayatını kaybetti. Bu kaybın bir tanesi bile bizim için büyük bir acıdır. Bizi ağlatır. Sabahleyin erken vakitlerde Hakkari’de 6 vatandaşımızın göller bölgesinde hayatını kaybettiğini duyunca, başıma bir ağrı girdi, hâlâ çıkmadı. Bunların her birinin bizi etkilediğini, travmaya yol açtığını söylemek istiyoruz. Her birimiz dikkatli olalım. Aracın teknik kabiliyeti, donanımıyla ilgili kulaklarımız bir doktor gibi dinlesin. Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunca riayet edin. Bayramı hüzne döndürmeyin. Arzumuz budur. Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre trafik kazalarımızdaki oran ciddi düştü. Hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi düştü. Yüzde 32 şu anda son 10 yıldaki 5 günlük kazalardaki azalma. Denetimlerin etkisi kadar standartların etkisi var” dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: “Susurluk’tayız. Yol eski karayolu, otoban da var. Burada yüzde 50 azaldı. Orada da aynı şekilde artış söz konusu. Yoğunluğun büyük bölümünün oraya aktığını görüyoruz. Araç ve yol standartları ne kadar yükselirse, denetimlere ne kadar riayet edersek, trafik kazalarını ölümleri azaltabiliriz. Bütün vatandaşlarımız dönüş yolunda dikkatli olsunlar. Gece mümkün olduğunca çıkmasınlar. 2 saatte bir 10 dakika dinlensinler. Gideceğimiz yerler bizden kaçmıyor. Sevdiklerimizle komşularımız akrabalarımızla orada buluşma imkânımız var. Kazaların büyük bölümü varışa az zaman kala oluyor. Rahat rahat, yavaş yavaş huzurlu bir şekilde bir vesileyle menzilimize ulaşalım”.

Bakan Soylu, yol kontrolü faaliyetine Balıkesir'in Susurluk ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde katıldı. Yolcu otobüslerine giren Süleyman Soylu, vatandaşların bayramını kutladı. Susurluk ayranı ikram etti.

Ege ve Akdeniz gibi tatil yörelerinden Bursa ve İstanbul’a dönen sürücülere kırmızı düdük, broşür ve Susurluk’un yerel lezzeti olan Susurluk tostu ve ayranı ikram edildi.

Bakan Soylu’ya; Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar da eşlik etti.