Bayram Gülnaz vefat etti
Güncel 12.12.2021, 17:47
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CHP Çorum Belediye Meclisi Üyesi Şentürk Gülnaz’ın amcası Bayram Gülnaz vefat etti.
Merhumun cenazesi saat 12.00'de Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alınarak Alaca’nın Yenice Köyü'nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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