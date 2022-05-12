Bayrak’tan kamu personeline eğitim
Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak tarafından Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve ilçe kaymakamlık birim personellerine yönelik eğitim verildi.
Bayrak, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, dernek denetiminin nasıl yapılacağı, denetim raporlarının nasıl düzenlenmesi gerektiği konularında, derneklere nasıl rehberlik edileceği, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, mali defterlerin tutulması ve incelenmesi usulleri, 2860 Yardım Toplanma Kanunu ile yardım toplama şekillerinden olan sergiler yoluyla yapılan kermesin usulleri hakkında bilgi verdi.
Öte yandan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve “Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Eylem Planı” doğrultusunda kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusu da anlatıldı.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
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|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
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|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
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|36
|55
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|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
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|50
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|36
|48
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|48
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|44
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|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
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|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|36
|40
|14. Elche
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|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|35
|35
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|35
|29