Bayrak, çölyak gününü kutladı

Çölyak farkındalığı oluşturmaya çalıştıkları 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kutlamalarını bu sene Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçirdiklerini belirten Dernek Başkanı Demir, “Her zaman yanımızda olduğunu bildiğimiz Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’ın bu nazik düşüncesi hepimizi çok mutlu etti. Kendisi derneğimiz ve çölyaklılar ile yakından ilgileniyor. Bu güne kadar verdiği destekler bizim için çok önemli. Projelerimize büyük katkıları oldu. Bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz” dedi.

Derneklerin özel günlerinde yanlarında olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Bayrak ise, “Tüm çölyaklı vatandaşlarımızın 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kutlu olsun. Zor şartlar içinde yaşayan çölyaklılara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projeler sayesinde kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaya katkı yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çorum Çölyak Derneği’mizin başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Tüm çölyaklılara sağlıklı günler” dedi. (Haber Merkezi)

