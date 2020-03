Çorum Kültür ve Turizm Derneği yönetimi, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadıklarını belirterek, Mehmetçiğin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Türkiye'nin tüm kesimleri gibi bayrağımızın altında kenetlendik. Biz her türlü zorluğu aşmayı bilen bir milletiz. Şimdi de birlik ve beraberlik içindeyiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Biz bütünüz ve birlikteyiz. Devletimizin ve ordumuzun her zaman yanındayız. Atılacak her adımın ve alınacak her kararın arkasındayız. Allah ordumuzu muzaffer kılsın” denildi.(Haber Merkezi) , 140,70 Km si köy içi beton parke taşı ve 1.739,70 Km Stabilize yola ulaşılmıştır.

İlimiz Merkez ve İlçe köy yollarında mevcut 5.568.596,00 m2 olan beton parke taşı döşeme işine, 2019 yılında 332.523,00 m2 daha ilave edilmek suretiyle yapılan toplam beton parke taşı alanı 5.901.119,00 m2'ye ulaşmıştır.

759 köyümüzün tamamında, 393 bağlının ise 339’unda şebekeli içme suyu mevcut olup, 54 bağlıda ise çeşmeli içme suyu kullanmaktadır. 759 adet köyümüzün 757 adedinde kanalizasyon tesisi bulunmakta olup, Kanalizasyon tesisi bulunan köy oranı 99,73’tür” dedi.

Öte yandan Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine seçilen üyelerin istifa etmesi nedeniyle asil üyeliğe Fatih Kara, yedek üyeliğe ise Arif Sarıkaya seçildi. (Erkan BAYATLI)