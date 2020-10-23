Bayiden aldığı cevapla çılgına döndü, aracını yakmaya kalkıştı

Çorum'da Hamza Özdemir (52), hasar kaydı olduğunu öne sürdüğü eşi için satın aldığı ikinci el cipi, satıcı bayi önünde yakmak istedi. Özdemir, o anları görüntülemeye çalışan gazetecilerle konuşup derdini anlatırken, çevredekiler elindeki benzin bidonu alarak eyleminden vazgeçirildi.

Olay, sabah saatlerinde Çorum-Ankara karayolundaki bir otomobil galerisinde meydana geldi.

ARACI YAKMAYA KALKIŞTI

İddiaya göre, bir süre önce eşi için 2’inci el cip satın alan Hamza Özdemir, araçta hasar kaydı olduğunu öğrenince, satıcı bayii yetkilileriyle görüştü. Görüşmeden olumsuz yanıt alan Özdemir, satıcı bayi önüne getirdiği aracı, elindeki bidondaki benzini dökerek yakmaya çalıştı. Bu sırada çevredekiler, olan biteni görüntüleyen ve kendisine soru soran gazetecilerle konuşmaya başlayan Özdemir’in elinden benzin bidonu alıp, eyleminden vazgeçirildi. Bayi yetkililerinin “Ne gerekiyorsa yaparız” sözleri üzerine Özdemir, aracını bırakarak bölgeden ayrıldı.