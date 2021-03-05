Bayat kökenli Şehit Umulu Kırıkkale’de toprağa verildi

Çorum’un Bayat ilçesi Dorukseki köyünden Kırıkkale’ye yıllar önce yerleşmiş olan Recep Umulu’nun torunu ve Muharrem Umulu’nun oğlu olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu’nun dün yaşanan helikopter kazasında şehit düştü.

Şehit Ömer Umulu’nun şahadet haberini Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberinde heyet Kırıkkale Çalılıöz Mahallesi’nde ikamet eden ailesine ulaştırdı. Muharrem-Hafize Umulu çiftinin tek evladı olan 40 yaşındaki şehit Ömer Umulu‘nun 6 yaşında Eslem Evra, 15 yaşında Abdullah Arda ve 9 yaşında Ahmet Aras isimli çocuklarının olduğu da öğrenildi. Kırıkkale Belediyesi tarafından evinin bulunduğu sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer de beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte acılı aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu’nun cenazesi Ankara’daki törenin ardından Kırıkkale’ye getirildi.

Evli ve 3 çocuk babası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı dualar eşliğinde törenin yapılacağı Merkez Nur Camii'ne getirildi. Şehidin ailesi, gelen taziyeleri kabul etti. Annesi Hafize ve eşi Gül Umulu, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin iki oğlu, Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’a sarılarak ağıtlar yakan şehidin eşi Gül Umulu, yürekleri dağladı. Cenaze sonrası Vali Yunus Sezer, şehit Ömer Umulu’nun naaşına omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Şehit Umulu, gözyaşları içinde Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kara Kuvvetleri Komutanı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Kadir Eğriboyun, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Milletvekilleri Ramazan Can ve Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, askeri yetkililer, şehidin yakınları, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)