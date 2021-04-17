Başsavcı ve Emniyet Müdürü’nden Aşgın’a geçmiş olsun ziyaretİ

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, korona virüs nedeniyle hastanede tedavi gören ve sonrasında taburcu olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aşgın, “Nazik ziyaretleri ve şehrimizin huzuruna yönelik yaptıkları özverili çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.(Haber Merkezi)