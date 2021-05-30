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Başsavcı Şahin, Aliyev tarafından kabul edildi 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.   

Güncel 30.05.2021, 19:03
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Başsavcı Şahin, Aliyev tarafından kabul edildi 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği ve bu ilişkilerin gelişmesi açısından savcılıkların işbirliğinin önemine dikkat çekildiği aktarıldı. (İHA) 
 

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