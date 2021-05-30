Başsavcı Şahin, Aliyev tarafından kabul edildi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Güncel 30.05.2021, 19:03
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği ve bu ilişkilerin gelişmesi açısından savcılıkların işbirliğinin önemine dikkat çekildiği aktarıldı. (İHA)
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