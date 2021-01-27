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Başpınar yaylasında yaban hayvanları için yem bırakıldı

Çorum'da kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor. 

Güncel 27.01.2021, 15:25
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Başpınar yaylasında yaban hayvanları için yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan yemleme çalışmaları kapsamında Osmancık ilçesindeki Başpınar yaylasında doğaya 3 ton yem bırakıldı. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Osmancık ilçesinin hem ormanlar hem de yaban hayvanı çeşitliliği noktasında zengin bir ilçe olduğunu söyledi. 
İlçenin kızılgeyik, karaca, vaşak, kurt, tavşan gibi bir çok hayvan türüne ev sahipliği yaptığını dile getiren Gözler, “Zorlu kış şartlarında arazideki yaban hayvanlarımızın beslenmesinde problemler oluşabiliyor yada habitatlarını değiştirerek olumsuzluklarla karşı karşıya gelebiliyorlar. Yaban hayvanlarımızın bu olumsuzluklardan etkilenmemesi aynı zamanda yaban hayatının devamı ve hayvanlarımızın bulundukları habitatlarda beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla bizde doğaya yem bırakıyoruz. Yemleme çalışmalarında verdikleri destekten dolayı Osmancık Kaymakamlığımız ve Osmancık Avcılar Derneği’ne teşekkür ederim” dedi. 
Yem bırakma etkinliğine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Avcılar Derneği Başkanı Aydın Güler, Avcılar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şubesi çalışanları katıldı. 

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