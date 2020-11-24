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Başöğretmen’e sonsuz şükran

Tüm öğretmenlerimize saygı, sevgi ve teşekkür...

Güncel 24.11.2020, 00:10 24.11.2020, 00:46
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Başöğretmen’e sonsuz şükran

Bugün Öğretmenler Günü. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği günün yıldönümünü, 1981 yılından beri, yani 39 yıldır “Öğretmenler Günü” olarak, büyük kurtarıcıya minnet duygularımızla ve coşkuyla kutluyoruz.

Koronavirüs salgını nedeniyle, yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitimin aldığı şu dönemde, öğrencileriyle bir arada olamamanın burukluğunu yaşayan tüm öğretmenlerimize, gösterdikleri özverinin bilincinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

Her birimizde büyük emekleri olan tüm öğretmenlerimize saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal etmiş olanlarına rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Başta, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve tüm öğretmenlerimize minnettarız.

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