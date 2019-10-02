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Başöğretmen Atatürk İlkokulu Avrupalı misafirlerini ağırladı

Portekiz’in proje sahibi olduğu ve ülkemizden Başöğretmen Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ile Bulgaristan, Polonya ve İtalya’nın ortak olduğu okul sağlığı konulu Erasmus+ projesinin üçüncü ve son toplantısı için Çorum’a gelen ortak ülkelerden 12 katılımcı Başöğretmen Atatürk İlkokulu Müdürlüğü tarafından ağırlandı.

Başöğretmen Atatürk İlkokulu Avrupalı misafirlerini ağırladı

Portekiz’in proje sahibi olduğu ve ülkemizden Başöğretmen Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ile Bulgaristan, Polonya ve İtalya’nın ortak olduğu okul sağlığı konulu Erasmus+ projesinin üçüncü ve son toplantısı için Çorum’a gelen ortak ülkelerden 12 katılımcı Başöğretmen Atatürk İlkokulu Müdürlüğü tarafından ağırlandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 21:50
Başöğretmen Atatürk İlkokulu Avrupalı misafirlerini ağırladı

Projeyle ilgili olarak yapılan toplantının ardından, Çorum Belediyesi tarafından Polonya, Portekiz, İtalya ve Bulgaristan’dan gelen katılımcılara Çorum’u tanıtıcı bir sunum yapılarak hediyeler verildi. Çorum Belediye tarafından sağlanan araçla Boğazkale Hattuşa, Alacahöyük ve Yazılıkaya ören yerlerini gezen yabancı konuklar, Çorum tarihi konusunda yetkililerden de bilgiler aldılar.

Okul Müdürü Ceylan Şahin, yaptığı açıklamada okul olarak Avrupa Birliği projelerini önemsediklerini belirterek okulun bu sene ikinci projesi olan okul sağlığı projesi kapsamında Avrupa ülkelerinden gelen misafirleri ağırlamaktan ve Çorum’u tanıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)

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