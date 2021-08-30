Başkomutanın huzuruna çıktılar

Atatürk Anıtı’na Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve diğer çelenklerin sunulduğu törene Vali Vekili Recep Yüksel, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Garnizon Komutanı Personel Kd. Albay Ferhan Işık, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, Hitit Üniversitesi Rektörü Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Zafer Bayramı kutlamaları daha sonra ise Valilikte devam etti.



(Volkan SINAYUÇ)

