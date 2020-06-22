Başkanlar Altın Koz’da buluştu

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’in katılımıyla Altın Koz Sosyal Tesisleri’nde istişare toplantısı yapıldı.

Bölgenin turizm ve tarımsal kalkınma ile gelişimi için yapılacak çalışmalara yönelik değerlendirmelerin yapıldığı istişare toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, bölge belediye başkanları olarak istişare içinde hareket ederek ilçelerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

(Haber Merkezi)