Başkan Şahiner, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Sungurlu’nun taleplerini iletmek üzere İstanbul’a giden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, iki gün boyunca İstanbul’da ziyaretlerde bulundu.



SUNGURLU'NUN TALEPLERİ İÇİN DESTEK SÖZÜ ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşen Başkan Şahiner, İmamoğlu’ndan destek sözü aldı.

Ayrıca Başkan Şahiner, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Başdanışmanı, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın’ı da ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Başkan Şahiner, “İstanbul'dan tüm Hemşehrilerime selam olsun. Millet İttifakımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edip ilçemizin taleplerini ilettim. İki gün boyunca bizlerle yakından ilgilenip, destek sözü veren, İstanbul'da devam eden çalışmaları inceleme imkanı sağlayıp vizyonumuza katkı sağlayan Sayın Başkanıma ilçe halkım adına teşekkür ediyorum.



Ayrıca yine bizleri yalnız bırakmayıp sorunlarımız ile yakından ilgilenen İyi Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu'ya, İBB İyi Parti Grup Başkanımız Sayın İbrahim Özkan'a, İBB Başdanışmanı CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökhan Günaydın'a ve İl Koordinasyon Kurulu üyelerimize şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı iletiyorum” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN SUNGURLU’YA OTOBÜS HEDİYESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çorum’un Sungurlu Belediyesi’ne otobüs hediye etti.

İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulunan ve bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile de bir görüşme yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ziyaretin ilk meyvesi olarak ilçeye otobüs kazandırdı.

”BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN”

Başkan Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Millet İttifakımızın dayanışması artarak devam edecektir. Ekrem Başkanımızın ilçemize hediye ettiği halk otobüsü hayırlı olsun. İttifak ortaklarından destek alamadıkları gibi eleştirdiği zaman partilerinden ihraç olanlara bile şahit olduk. Bu daha başlangıç. Bizi izlemeye devam edin…” (Haber Merkezi)